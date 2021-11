Tarife : Beschäftigte des Uniklinikums erneut im Warnstreik

Beschäftigte der Universitätsmedizin in Kiel und Lübeck haben sich am Dienstag erneut an einem Warnstreik beteiligt.

Lübeck | Am Morgen versammelten sich etwa 50 Mitarbeiter vor dem Haupteingang in Kiel, wie Christian Godau von der Gewerkschaft Verdi sagte. „Die ersten sind hier, und es werden noch mehr werden“, verkündete Godau am Morgen. Am Vormittag wollten Beschäftigte in einer Demonstration vom Kieler Gewerkschaftshaus zum Landtag ziehen, wo eine Kundgebung geplant war....

