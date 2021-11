Fußball : Bericht: Finanzvorstand Wettstein verlässt HSV am Saisonende

Finanzvorstand Frank Wettstein wird den Hamburger SV einem Medienbericht zufolge am Saisonende nach dann achtjähriger Tätigkeit verlassen.

Hamburg | Wie die „Sport Bild“ (Mittwoch) berichtete, will der 48 Jahre alte Finanzchef seinen am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Der Aufsichtsrat des HSV sei bereits informiert, berichtete das Fachmagazin weiter. Wettstein, der 2014 nach Hamburg gekommen war, wolle sich einer „neuen Herausforderung“ stellen. Vom HSV gab es dazu auf An...

