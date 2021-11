Energie : Bereits 48 neue Windräder 2021 im Land in Betrieb

Nach jahrelanger Flaute kommt der Ausbau der Windkraft in Schleswig-Holstein wieder in Fahrt.

Schleswig | In den ersten neun Monaten wurden 49 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von 192 Megawatt in Betrieb genommen, wie das Umweltministerium am Montag in Kiel mitteilte. Im gesamten Vorjahr waren es 37 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 127 Megawatt gewesen. Bis Ende September gab es zudem 150 neue Genehmigungen zum Aufstellen von Windrädern mit ein...

