Energie : Bereits 21 Klagen gegen neue Windkraftplanung

Erneut Streit um die Windkraft-Planung im Norden: 21 Befürworter der Energieform haben Klagen vor dem Oberverwaltungsgericht eingelegt. Kippen die Richter in Schleswig auch die neuen Regionalpläne?

Schleswig | Die erst nach jahrelangen Vorarbeiten beschlossenen regionalen Windkraftpläne in Schleswig-Holstein sind ein Fall für die Justiz. Beim Oberverwaltungsgericht in Schleswig sind 21 Klagen gegen die Windkraftpläne eingegangen, alle von Befürworten, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag sagte. Die Kläger wenden sich beispielsweise gegen zu große Minde...

