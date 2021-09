Gesundheit : Behörde mahnt wegen Corona zur Vorsicht bei Reisen

Zwei Wochen Herbstferien reizen viele Hamburger zu Reisen ins Ausland. Die Gesundheitsbehörde befürchtet, dass anschließend die Corona-Zahlen steigen werden. Allerdings war die Lage in den Hamburger Krankenhäusern auch nach den Sommerferien nicht dramatisch.

Hamburg | Vor Beginn der Hamburger Herbstferien an diesem Wochenende hat die Gesundheitsbehörde wegen der Corona-Pandemie zur Vorsicht beim Reisen aufgerufen. „Mit Reisen in Länder, in denen ein erhöhtes Infektionsgeschehen im Gange ist, sollte man sich auch in diesem Herbst noch zurückhalten“, sagte Sprecher Martin Helfrich. Man rechne damit, dass die Hamburge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.