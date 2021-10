Gesundheit : Behörde: 1150 Betriebe nutzen bereits das 2G-Modell

In Hamburg haben nach Angaben der Gesundheitsbehörde bislang 1150 Betriebe in der Corona-Pandemie vollständig auf das 2G-Modell umgestellt.

Hamburg | „Nach wie vor gibt es eine positive Resonanz“, sagte ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Viele Betriebe wollten in den kommenden Wochen und Monaten komplett umstellen. „Das ist ausdrücklich in unserem Sinne - das Zugangsmodell ist eine Option, aus Sicht des Senates eine gute Option, aber keine verpflichtende.“ Zu 2G-Veranstaltungen d...

