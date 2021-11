Gesundheit : Beben im Kopf: Aufklärung sollen Schütteltrauma verhindern

Alle neuen Hamburger Eltern sollen in Zukunft über das Schütteltrauma bei Säuglingen und Kleinkindern aufgeklärt werden.

Hamburg | Wie die API Kinder- und Jugendstiftung am Donnerstag mitteilte, soll dies in der empfohlenen U3-Vorsorgeuntersuchung passieren. Die Babys seien zu diesem Zeitpunkt zwischen drei und acht Wochen alt - der richtige Zeitpunkt für die Prävention. Zudem sei eine Hotline für gestresste Eltern geschaltet worden, die 24 Stunden am Tag erreichbar sei. Elter...

