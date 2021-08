Beach-Volleyball : Beachvolleyball: Deutschland-Premiere „King of the Court“

Angeführt von den Olympiasiegern Anders Mol und Christian Sorum kämpft ein hochkarätiges Starterfeld bei der Deutschland-Premiere des neuen Beachvolleyball-Formats „King of the Court“ um den Sieg.

Hamburg | Angeführt von den Olympiasiegern Anders Mol und Christian Sorum kämpft ein hochkarätiges Starterfeld bei der Deutschland-Premiere des neuen Beachvolleyball-Formats „King of the Court“ um den Sieg. Bevor die Norweger allerdings den Platz am Hamburger Rothenbaum betreten, treten von Donnerstag an erst einmal die nationalen Teams an. Die drei besten Duos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.