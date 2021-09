Beach-Volleyball : Beachvolleyball-DM: Bergmann/Harms stoppen Vizeweltmeister

Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler sind bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften ausgeschieden.

Timmendorfer Strand | Das Nummer-eins-Team verlor am Sonntag im Halbfinale gegen die Hamburger Trainingskollegen Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms mit 1:2 (24:22, 13:21, 15:17). „Endlich haben wir das abgerufen, was wir können“, kommentierte der 30 Jahre alte Bergmann die Chance auf den ersten nationalen Meistertitel in Timmendorfer Strand. „Der Trend zeigt seit eini...

