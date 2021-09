Unfälle : Bauarbeiter von Betonmauer eingeklemmt

Bei einen Arbeitsunfall in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein 50-Jähriger schwer verletzt worden.

Geesthacht | Wie die Polizei mitteilte, waren der Bauarbeiter und ein Kollege am Donnerstagnachmittag gerade dabei, mit Hilfe eines Krans eine Betonmauer in einer Baugrube aufzustellen. Für Nachjustierungen sei der Mann in die Baugrube gestiegen. Aus ungeklärter Ursache kippte die Betonmauer zur Seite und klemmte den 50-Jährigen zwischen der Mauer und der Wand der...

