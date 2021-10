Verkehr : Bauarbeiten gestartet: Pendelbetrieb auf der U-Bahnlinie U1

Fahrgäste der Hamburger U-Bahnlinie U1 müssen wegen Reparaturarbeiten an der Strecke in den kommenden Wochen mehr Zeit einplanen.

Hamburg | „Die Montagearbeiten für die Hilfskonstruktion an der Brücke Berner Heerweg haben begonnen“, sagte eine Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Diese Arbeiten sollen noch in dieser Woche abgeschlossen sein. Dennoch bleibt das Gleis der U1 zwischen den Haltestellen Farmsen und Berne Richtung Innenstadt bis einschließlich Sonntag, ...

