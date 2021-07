Verkehr : Bauarbeiten auf A1 und A7 bremsen Ostsee-Urlauber aus

Gleich drei Engpässe auf der A1 bei Hamburg werden für Urlauber zur Geduldsprobe. Laut Planung sollte es am Wochenende nur einer sein, doch kurzfristig kommen zwei Notfallmaßnahmen hinzu. Hamburg bleibt vorerst ein Nadelöhr, denn auch auf der A7 wird kräftig gebaut.

Hamburg | Baustellen auf der A1 und der A7 in Hamburg haben am Wochenende den Reiseverkehr von und zur Ostsee erheblich behindert. Auch an einer Baustelle südlich von Neustadt in Holstein brauchten die Autofahrer Geduld. Am Samstag staute sich der Verkehr zwischen dem Maschener Kreuz und Ahrensburg auf rund 30 Kilometern, wie es von der Verkehrsleitzentrale der...

