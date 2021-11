Gesundheit : Barmer: Anhaltend hohe Klinikinfektionen während Pandemie

Trotz verschärfter Hygieneregeln aufgrund der Corona-Pandemie ist die Zahl der Patienten mit Krankenhausinfektionen in Hamburg im vergangenen Jahr gestiegen.

Hamburg | Bis Ende des Jahres 2020 habe es in Hamburg bis zu 1000 zusätzliche Infizierte und rund 40 weitere Todesfälle aufgrund einer so genannten nosokomialen Infektion, teilte die Krankenkasse Barmer am Montag in Hamburg mit. Die Barmer hat ihre Daten hochgerechnet auf die Gesamtzahl der Krankenhauspatienten. Im Durchschnitt erwerben den Angaben zufolge jede...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.