Bahn : Bahnverkehr im Norden läuft nach Streikende wieder an

Nach dem Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist der Zugverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein am Dienstagmorgen planmäßig gestartet. Einzelne Ausfälle sind aber noch möglich.

Hamburg | Der fünftägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn ist beendet. Das sagte eine Bahn-Sprecherin nach dem Ende des Arbeitskampfes in der Nacht zum Dienstag. Die Bahn erwartet im Laufe des Tages in Hamburg und Schleswig-Holstein wieder einen weitgehend normalen Betrieb für Pendler und Bahnreisende. Am frühen Morgen seien die Züge ...

