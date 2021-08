Tarife : Bahnstreiks sorgen im Norden für Zugausfälle

Am frühen Mittwochmorgen sind nach Angaben der Deutschen Bahn auch in Hamburg und Schleswig-Holstein zahlreiche Lokführer im Personenverkehr in den Streik getreten.

Hamburg | Der Ausstand habe um 2.00 Uhr begonnen, bestätigte eine Bahnsprecherin. „Erste Auswirkungen sind bereits spürbar“, sagte sie. Ein Ersatzfahrplan sei angelaufen, dennoch werden zahlreiche Bahnen ausfallen.Fahrgäste der Hamburger S-Bahn müssen sich darauf einstellen, dass die Linien S31, S2 und S11 während des Streiks nicht fahren. „Auf den Linien S1, S...

