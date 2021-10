Bahn : Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Tornesch wieder frei

Die Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Tornesch im Kreis Pinneberg ist wegen eines Baums in der Oberleitung am Freitagmittag gesperrt worden.

Elmshorn | Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass den Beamten zunächst ein brennender Baum in der Oberleitung gemeldet worden sei. Es sei zwar zu einem Funkenschlag eines Baums am südlichen Ortsrand Elmshorn gekommen, die Polizisten hätten aber kein offenes Feuer mehr gesehen. Die Oberleitung sei abgerissen gewesen. Am Nachmittag wurde die Sperrung wieder auf...

