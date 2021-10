Verkehr : Bahn will Züge durch 3D-Druck schnell wieder einsetzen

Mit Ersatzteilen, Werkzeugen und Hilfsmitteln aus 3D-Druckern will die Deutsche Bahn Züge schneller instandsetzen.

Berlin | Sie sollen damit zügiger wieder in den Einsatz kommen als bisher. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, nutzt es in den Werken Nürnberg und Neumünster jetzt eigene 3D-Drucker. Gedruckt werden etwa Schablonen für das Aufkleben von Sitznummern, Lüftungsgitter und Griffe. „Unsere Züge sollen für unsere Kunden rollen und nicht in der Werkstatt s...

