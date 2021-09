Kirche : Bätzing äußert Verständnis für Kritik an Heße-Entscheidung

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat Verständnis für die Kritik an der Entscheidung von Papst Franziskus geäußert, den Hamburger Erzbischof Stefan Heße im Amt zu belassen.

Fulda | „Ich kann das wirklich gut verstehen“, sagte Bätzing am Montag zum Auftakt der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Der Papst hatte das Rücktrittsangebot von Heße in der vergangenen Woche ausgeschlagen. In einem Gutachten waren Heße zuvor elf Pflichtverletzungen bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln...

