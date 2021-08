Parteien : Baerbock spricht von Dreikampf bei der Bundestagswahl

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich trotz gesunkener Umfragewerte für ihre Partei mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September optimistisch geäußert.

Kiel | „Aus dem bisherigen Zweikampf ist jetzt ein Dreikampf geworden, das macht es noch spannender“, sagte Baerbock am Donnerstag am Rande eines Wahlkampfauftritts in Kiel. „Drei demokratische Parteien stehen ganz dicht beieinander.“ In den seit Samstag veröffentlichten Erhebungen rangierten die Grünen mit 17 bis 18 Prozent hinter CDU/CSU und SPD nur noch a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.