Gesellschaft : Bäckereien starten Aktionswoche gegen häusliche Gewalt

Bäckereien in Schleswig-Holstein haben ihre jährliche Aktionswoche gegen häusliche Gewalt begonnen.

Husum | Bis zum 27. November sollen mehr als 320.000 Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ an Kunden verteilt werden, wie der Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Schleswig-Holstein zum Start am Montag in Husum mitteilte. Besonders wichtig sei dabei die Information zum Hilfetelefon für Betroffene von häuslicher Gewalt unter der...

