Prozesse : BGH hebt Freisprüche nach vorgetäuschtem Tod auf Ostsee auf

Der Fall eines vorgetäuschten Todes mit der Absicht des Betrugs von Lebens- und Unfallversicherungen muss vom Landgericht Kiel in Teilen neu verhandelt werden.

Kiel | Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Leipzig hob Freisprüche der Angeklagten vom Vorwurf des versuchten Versicherungsbetrugs in 13 Fällen am Mittwoch auf, wie der BGH mitteilte (Az. 5StR 236/21). Das Landgericht Kiel hatte einen 53 Jahre alten Mann und dessen gleichaltrige Ehefrau wegen versuchten Betrugs einer Unfallversicherung zu Be...

