Theater : Autorenvereinigung würdigt Lechtenbrinks Sprachkultur

Die Hamburger Autorenvereinigung (HAV) hat die Sprachkultur des am Montag gestorbenen Schauspielers Volker Lechtenbrink gewürdigt.

Hamburg | Es blieben nicht nur seine umfangreichen Filmrollen und seine beeindruckenden Theaterauftritte in Erinnerung, teilte die HAV am Dienstag mit. Schon allein seine „unverwechselbare Stimme und seine deutliche Sprache“ hätten Fernsehdokumentationen über Landschaft und Kultur in Deutschlands Regionen sehenswert gemacht. „Für Schriftsteller war diese, leide...

