Unfälle : Autofahrer stirbt bei Kollision mit Traktor-Gespann

Ein 69 Jahre alter Mann ist in Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Traktor mit Anhänger gestorben.

Flintbek | Zunächst sei ein 28-Jähriger mit seinem Traktor am Freitagabend an einer Kreuzung abgebogen, als es zu dem Zusammenstoß kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizei vermutet, dass er das Auto beim Abbiegen übersah. Der Fahrer des Autos und seine 68 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall mit dem Wagen unter dem Anhänger des Schlepper...

