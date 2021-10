Unfälle : Auto mit fünf jungen Leuten in Flammen: Drei Tote

Schrecklicher Unfall in Schleswig-Holstein: Fünf junge Menschen schleudern mit ihrem Kleinwagen gegen einen Baum. Nur zwei von ihnen überleben mit schwersten Verletzungen.

Brunsbüttel | Bei einem Verkehrsunfall nahe Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sind drei Menschen in einem brennenden Auto ums Leben gekommen. Der Kleinwagen mit fünf jungen Leuten war am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 5 gegen einen Baum gefahren. Das Auto ging nach Angaben der Polizei sogleich in Flammen auf, die drei Insassen auf der Rückbank starben. Der 19 Ja...

