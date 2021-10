Fußball : Ausverkauft gegen St. Pauli: Bremen will aus Mittelmaß raus

Werder Bremen kann sich trotz Mittelmaß in der 2.

Bremen | Fußball-Bundesliga auf seine Fans verlassen. Im Nordduell mit dem Tabellenführer FC St. Pauli am Samstag (13.30 Uhr/Sky) wird das Weserstadion erstmals seit knapp 20 Monaten mit 42 100 Zuschauern ausverkauft sein. „Es liegt an uns, die Zuschauer mitzunehmen“, sagte Bremens Trainer Markus Anfang am Donnerstag. „Es ist hilfreich, gerade wenn es gegen de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.