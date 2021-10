Museen : Ausstellung über den Meister Cranach und seinen Schüler

Lucas Cranach der Ältere ist ein Star unter den Malern der Renaissance. Sein Lübecker Schüler Hans Kemmer dagegen ist noch weitgehend unbekannt. Eine Ausstellung mit Werken beider Künstler soll das ändern.

Lübeck | Die Lübecker Museen feiern eine Entdeckung: In einer Ausstellung sind im Museum St. Annen von Sonntag (24. Oktober) an Gemälde des Lübecker Reformationsmalers Hans Kemmer (um 1495 bis 1561) zu sehen. In der Ausstellung werden nach Angaben des Lübecker Museumsverbundes erstmals 22 der 29 noch erhaltenen Werke Kemmers gezeigt. Ihnen werden 42 Bilder sei...

