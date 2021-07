Bildung : Ausreichend Lehrkräfte auf den Inseln und Halligen

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres in Schleswig-Holstein ist die Lehrkräftesituation auf den nordfriesischen Inseln und Halligen stabil.

Kiel | So gebe es auf den Halligen keine Vakanzen und die unterrichtliche Versorgung sei gesichert, teilte eine Sprecherin des Bildungsministeriums in Kiel mit. Sowohl auf Nordstrandischmoor als auch auf Hooge seien die 2019 eingestellten Lehrkräfte an Bord und guten Mutes. Und auf Langeneß unterrichtet seit Februar eine junge Lehrkraft, die schon Halligerfa...

