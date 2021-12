Kriminalität : Aus Amtsgericht geflüchteter Einbrecher wieder in Haft

Ein Einbrecher, der im Oktober unmittelbar nach seiner Verurteilung aus dem Amtsgericht Hamburg-Barmbek geflüchtet war, ist wieder festgenommen worden.

Hamburg | Er befinde sich in der Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis, teilte die Hamburger Justizbehörde am Donnerstag mit. Nähere Angaben zur Festnahme machte die Behörde nicht. Der 42-Jährige war am 21. Oktober im Gerichtssaal zu einem Fenster gegangen, hatte es aufgerissen und war aus dem Raum im Hochparterre gesprungen. Zwei Beamte hatten vergeblic...

