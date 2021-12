Metallindustrie : Aurubis forciert Recycling: Batterien im Visier

Die Elektromobilität nimmt allmählich Fahrt auf. Damit steigt die Nachfrage nach Rohstoffen für Batterien - und der Bedarf an der Wiederverwertung alter Batterien. Aurubis will davon profitieren.

Hamburg | Mit Rekordergebnissen im Rücken will Europas größte Kupferhütte Aurubis das Recyclinggeschäft forcieren und auch in der Wiederverwertung von Batterien kräftig mitmischen. Das im November angekündigte neue Werk im US-Bundesstaat Georgia werde die Weichen für die „Expansion im Recycling“ stellen, sagte Aurubis-Finanzvorstand Rainer Verhoeven am Freitag ...

