Unternehmen : Aurubis filtert Feinstaub zu bis zu 70 Prozent aus der Luft

Mitte der 1980er Jahre war der Vorstand der damaligen norddeutschen Affinerie der Meinung, dass vier Tonnen Arsen pro Jahr ungefährlich seien. Heute filtert die Kupferhütte Aurubis mit einer 85 Millionen Euro teuren Anlage bis zu 70 Prozent des Feinstaubs aus der Luft.

Hamburg | Europas größte Kupferhütte Aurubis reduziert ihren Feinstaubausstoß bei der Metallherstellung in Hamburg künftig um bis zu 70 Prozent. Am Mittwoch nahm die Aurubis AG dazu nach einer dreijährigen Planungs- und Bauzeit eine 85 Millionen Euro teure Reinigungsanlage offiziell in Betrieb. Das Abluftsystem mit Feinstfiltern setze Maßstäbe in umweltfreundli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.