Feste : Aufbau des Roncalli-Weihnachtsmarktes vor Hamburger Rathaus

Nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause haben am Montag die Aufbauarbeiten für den historischen Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger Rathausmarkt begonnen.

Hamburg | In den nächsten Tagen werde ein Team die Buden des Marktes aufstellen, deshalb würden in dieser Zeit auch einige Sattelschlepper im Stadtgebiet unterwegs sein, teilten die Veranstalter mit. Der Markt selbst startet am 22. November in die Saison. Bis zum 23. Dezember können dann die Besucher Mandeln, Glühwein und weihnachtliches Shoppen an den Ständen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.