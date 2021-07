Handball : Asat Waljullin wechselt zu Hamburgs Bundesliga-Handballern

Aufsteiger HSV Hamburg meldet die nächste Neuverpflichtung für die Handball-Bundesliga.

Hamburg | Von Absteiger Eulen Ludwigshafen wechselt der russische Rückraumriese Asat Waljullin in die Hansestadt. Das teilte der Club am Freitag mit. Der 2,05-Meter-Mann unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Der Rechtshänder Waljullin soll die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen sowohl im Angriff als auch in der Abwehr verstärken. Nach National...

