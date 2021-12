Soziales : Armutsrisiko in Hamburg gestiegen: Über Bundesdurchschnitt

In Hamburg ist das Armutsrisiko wie fast überall in Deutschland in der Corona-Pandemie gestiegen.

Hamburg | Das geht aus dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach lag die Armutsrisikoquote in der Hansestadt 2020 bei 17,8 Prozent und damit über dem Bundesschnitt von 16,1. Im Vorjahresbericht war das Armutsrisiko für Hamburg noch mit 15,9 Prozent angegeben worden. Aufgrund methodische...

