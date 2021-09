Arbeitsmarkt : Arbeitsmarkt erholt sich weiter: Viele offene Stellen

Der Arbeitsmarkt in Hamburg erholt sich mehr und mehr von der Corona-Krise. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt seit Monaten, die Kurzarbeit nimmt ab und die Zahl der offenen Stellen steigt.

Kiel | Der durch die Corona-Pandemie stark belastete Arbeitsmarkt in Hamburg erholt sich zusehends. „Die positive Entwicklung am Hamburger Arbeitsmarkt setzt sich weiter fort“, sagte der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock, am Donnerstag bei der Präsentation der September-Daten. So sei die Zahl der Arbeitslosen seit Beginn des Jahres um fast 11...

