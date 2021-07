Ausbildung : Arbeitsagentur-Chefin: Noch nicht zu spät für Ausbildung

Junge Leute, die nach dem Ende ihrer Schulausbildung noch ohne Ausbildungsplatz dastehen, müssen die Hoffnung für dieses Jahr nicht aufgeben.

Kiel | Die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, appellierte am Donnerstag, sich noch zu bewerben. Viele Unternehmen seien weiterhin auf der Suche nach Auszubildenden. „Der Ausbildungsmarkt in Schleswig-Holstein ist noch voll in Bewegung und es gibt jede Menge Chancen, die eigene berufliche Zukunft noch in die...

