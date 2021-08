Wahlen : Anträge auf Briefwahl zur Bundestagswahl schon möglich

Wer sich per Briefwahl an der Bundestagswahl beteiligen will, kann schon jetzt die Unterlagen dafür beantragen.

Kiel | Von diesem Montag könnten die zuständigen Behörden der Gemeinden die Unterlagen verschicken, sagte der Leiter der Geschäftsstelle des Landeswahlleiters in Schleswig-Holstein, Claus-Peter Steinweg, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Landeswahlleitung in Kiel erwartet für die Wahl am 26. September auch in Schleswig-Holstein deutlich mehr Br...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.