Kriminalität : Antisemitischer Anschlag: Mutmaßlicher Schläger gefasst

Ermittler des Hamburger Landeskriminalamts haben in Berlin den mutmaßlichen Täter des antisemitischen Angriffs auf einen 60-Jährigen bei einer Mahnwache in Hamburg gefasst.

Hamburg | „Wir gehen davon aus, dass wir die Tat aufgeklärt haben und den Tatverdächtigen ermittelt haben“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Informationen könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht herausgeben, hieß es weiter. Der 60-jährige Mann hatte am 18. September an einer Mahnwache für Israel und g...

