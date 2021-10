Kriminalität : Anklage gegen neun Männer wegen versuchten Totschlags

Rund sechs Monate nach einem Angriff auf einen 31-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Kiel Anklage gegen neun Männer unter anderem wegen versuchten Totschlags erhoben.

Kiel | Den mutmaßlichen Tätern im Alter von 22 bis 34 Jahren wird vorgeworfen, den Mann am 25. April zusammen mit zwei bislang unbekannten Tätern auf dem Vinetaplatz in Kiel-Gaarden nach einem Streit mit Schlag- und Stichwerkzeugen angegriffen und schwer verletzt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Dabei sollen die Männer zumindest...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.