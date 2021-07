Fußball : Amadou Onana wieder im Teamtraining des Hamburger SV

Mittelfeldspieler Amadou Onana ist in das Teamtraining des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zurückgekehrt.

Hamburg | Wegen Kniebeschwerden hatte der Belgier am vergangenen Freitag den Saisonauftakt beim FC Schalke 04 (3:1) verpasst. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter startete am Dienstag in die Vorbereitung auf das erste Saison-Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden. Onana soll ein Angebot vom französischen Erstligisten OSC Lille haben. Der Ver...

