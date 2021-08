Pferdesport : Alles außer Derby: Global Champions Tour in Klein Flottbek

Organisations-Chef Volker Wulff hat die Bedeutung des bevorstehenden Turniers in Klein Flottbek in Hamburg auch für die Zukunft des deutschen Spring- und Dressur-Derbys betont.

Hamburg | „Es ist wichtig, dass wir einen Footprint hinterlassen und nicht ein zweites Jahr das Gelände brachliegen lassen“, sagte er am Dienstag. 2020 und in diesem Jahr war das Derby wegen der Corona-Pandemie jeweils abgesagt worden. 27 Monate nach der letzten Auflage des Pferdesport-Klassikers wird nun auf dem berühmten Derby-Gelände von Donnerstag bis So...

