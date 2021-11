Medien : Alfons hat Corona-Zeit für Schlagzeug-Lernen genutzt

Viele Menschen haben die Corona-Zeit für neue Hobbys genutzt. Der Kabarettist Emmanuel Peterfalvi, der als TV-Reporter Alfons mit Puschelmikro und orangefarbener Trainingsjacke auftritt, hat im Lockdown auch ein neues Musikinstrument für sich entdeckt.

Hamburg | Der deutsch-französische Kabarettist Emmanuel Peterfalvi (54, „Alfons“) hat die ruhigere Zeit seit Ausbruch der Corona-Pandemie genutzt, um ein neues Musikinstrument zu lernen. Unmittelbar an dem Lockdown-Tag im März 2020 habe er sich ein Schlagzeug gekauft, sagte Peterfalvi der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Ich war schon länger in Verhandlung...

