Energie : Albrecht rechnet mit stärkstem Windkraft-Ausbau seit 2014

Eine Windkraft-Leistung von mehr als einem Gigawatt könnte in Schleswig-Holstein in diesem Jahr genehmigt werden. Ähnlich hoch war das Ergebnis zuletzt 2014.

Kiel | Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) rechnet bis Jahresende mit Windrad-Genehmigungen etwa auf Rekordniveau in Schleswig-Holstein. „Wir bauen die Windenergie an Land derzeit so stark aus wie seit dem Rekordjahr 2014 nicht mehr“, sagte Albrecht der Deutschen Presse-Agentur. Bezogen auf die genehmigte Leistung könne möglicherweise das Ergebnis vo...

