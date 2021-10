Landtag : Albrecht: Probleme der Fischerei nicht alleine lösen

Schleswig-Holstein kann nach Ansicht von Umwelt- und Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) die Probleme der Ostseefischerei nicht alleine lösen.

Kiel | Die Lage sei dramatisch, sagte er am Freitag im schleswig-holsteinischen Landtag und verwies auf die jüngsten europäischen Beschlüsse, nach denen ein Fang von Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee kaum noch möglich ist. Die höheren Fangquoten für Plattfische wie Scholle könnten das nicht ausgleichen. Er sei aber sicher, dass es auch in Zukunft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.