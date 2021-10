Energie : Albrecht: Kampf gegen Überdüngung beim Ostseeschutz

Jahrzehntelang war die Ostsee von Überdüngung geplagt. In einem guten ökologischen Zustand ist das Meer immer noch nicht. Am 19. und 20. Oktober tagt in Lübeck die Helsinki-Kommission. Sie will einen neuen Ostsee-Aktionsplan beschließen. Aber reicht der aus?

Kiel | Ein besserer Schutz der Ostsee vor Nährstoffeinträgen wird eines der zentralen Themen des Treffens der sogenannten Helsinki-Kommission (Helcom) am 19. und 20. Oktober in Lübeck. Die Bekämpfung der Überdüngung bleibe Hauptaufgabe, sagte Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Dienstag in Kiel. Noch bis Mitte 2022 hat Deutschl...

