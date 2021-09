Umwelt : Aktion „Stadtradeln“ mit Rekordversuch in Hamburg gestartet

Die Aktion „Stadtradeln“ ist in Hamburg mit einem Rekordversuch in ihre vierte Ausgabe gestartet.

Hamburg | Die Aktion „Stadtradeln“ ist in Hamburg mit einem Rekordversuch in ihre vierte Ausgabe gestartet. „Ab sofort zählt jeder Stadtradel-Kilometer, sei es auf dem Weg zur Arbeit, zu Freunden, zum Sport“, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Mittwoch zum Auftakt der dreiwöchigen Aktion. Bislang seien 932 Teams und 8448 Einzelpersonen angemeldet, die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.