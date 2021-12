Kriminalität : „Aktenzeichen XY“: Polizei Lübeck sucht nach Vermisstem

Seit mehr als einem Jahr sucht die Lübecker Mordkommission nach einem damals 47 Jahre alten Mann - nun soll die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY.

Geesthacht | Seit mehr als einem Jahr sucht die Lübecker Mordkommission nach einem damals 47 Jahre alten Mann - nun soll die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ neue Hinweise bringen. Der Mann aus Hamburg war am 20. Oktober 2020 zuletzt gesehen worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Lübeck mitteilten. An diesem Tag habe er morgens mit dem Aut...

