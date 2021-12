Flugzeugbau : Airbus liefert letzten A380 an Emirates aus

Mit der Auslieferung des letzten A380 beendet der Flugzeugbauer Airbus heute das Kapitel des weltweit größten Großraumfliegers.

Hamburg | Der A380-Großkunde Emirates will auf dem Werksgelände in Hamburg-Finkenwerder die letzte bestellte Maschine dieses Typs in Empfang nehmen, wie ein Sprecher der arabischen Airline angekündigt hatte. Die Übergabe des Flugzeugs mit der Seriennummer MSN272 soll coronabedingt ohne größere Feier über die Bühne gehen. Insgesamt hat Emirates damit 123 Exempla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.