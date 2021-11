Flugzeugbau : Airbus gewinnt zweiten Kunden für neuen A350-Frachter

Airbus hat kurz nach der Luftfahrtmesse in Dubai einen zweiten Käufer für den künftigen Frachtjet A350F gefunden.

Blagnac | Der französische Logistikkonzern CMA CGM habe einen Vorvertrag über vier Maschinen des Typs unterzeichnet, teilte Airbus am Freitag mit. Sie sollen bei der neuen Luftfrachtsparte CMA CGM Air Cargo zum Einsatz kommen. Bereits am Montag hatte der Flugzeugfinanzierer ALC in Dubai als erster Kunde eine Absichtserklärung zum Kauf von sieben A350F unterzeic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.