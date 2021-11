Senat : AfD gegen Innensenator Grote: Verfassungsgericht tagt

Hat Hamburgs Innensenator Grote seine Neutralitätspflicht verletzt und die AfD-Fraktion zu Unrecht in ein schlechtes Licht gerückt? Die AfD findet ja. Wer recht hat, will das Hamburgische Verfassungsgericht kurz vor Weihnachten entscheiden.

Hamburg | Der Streit zwischen der AfD-Bürgerschaftfraktion und Innensenator Andy Grote um Äußerungen des SPD-Politikers über die Partei ist nun ein Fall für das Hamburgische Verfassungsgericht. Am Dienstag erörterte das höchste Gericht der Hansestadt auf Antrag der AfD-Fraktion fast zwei Stunden Rechtsfragen in dem Organstreit. Eine Entscheidung will das Gerich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.