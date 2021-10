Medien : ARD plant internationale Mystery-Serie

Im brandenburgischen Oderbruch soll demnächst eine internationale Mystery-Serie mit Karoline Schuch, Felix Kramer und Lucas Gregorowicz gedreht werden.

Hamburg | Die achtteilige Premium-Serie wird gemeinsam mit Syrreal Entertainment und den amerikanischen CBS Studios exklusiv für die ARD-Mediathek produziert, wie ARD Degeto am Dienstag in Hamburg mitteilte. In der Mystery-Thriller-Serie mit übernatürlichem Twist kommen eine Ex-Polizistin (Karoline Schuch) und ein Kriminalkommissar nach dem ungeheuerlichen Fund...

